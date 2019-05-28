СК начал проверку после нападения подростка на саратовскую школьницу

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту инцидента в саратовском городе Вольске, где подросток напал с ледорубом на ученицу школы, сообщило областное СУСК.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что 15-летний ученик школы №4 в поселке Большевик в городе Вольске во вторник, по предварительным данным, сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем нанес травмы по голове 12-летней ученице этой же школы, предположительно, ледорубом, девочка госпитализирована. В областном минобразования сообщили, что подросток найден, с ним работают правоохранительные органы.
"Следственным отделом... проводится доследственная проверка по факту происшествия в средней школе № 4 города Вольска. Следователями СК проводится осмотр места происшествия и выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.
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