В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.

По данным ведомства, ДТП произошло накануне в 18:33 мск на улице Гоголя у дома № 17.

По данным полиции, мальчика без присмотра в машине оставила мать. Он сумел завести двигатель, после чего автомобиль начал движение.

Пострадавшую с травмой ноги доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.

Как пояснила РИА Новости представитель управления ГИБДД по Тамбовской области, женщина приехала с двумя детьми в поликлинику и отправилась к врачу, взяв с собой одного из детей.

"Ключи остались в зажигании, а автомобиль стоял на первой скорости. Получается, автомобиль вперед прыгнул. К несчастью, в этот момент там проходила бабулечка. Автомобиль наехал на бабулю, уперся в забор и остановился. Ничего страшного с бабушкой не произошло", — сказала собеседница агентства.