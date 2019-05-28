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РИА Новости

В Тамбове четырехлетний ребенок на иномарке сбил пенсионерку

Вчера, 12:11
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ВОРОНЕЖ, 28 мая — РИА Новости. В Тамбове четырехлетний мальчик сбил на машине 80-летнюю женщину, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло накануне в 18:33 мск на улице Гоголя у дома № 17.
По данным полиции, мальчика без присмотра в машине оставила мать. Он сумел завести двигатель, после чего автомобиль начал движение.
Пострадавшую с травмой ноги доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.
Полиция
Вчера, 09:56
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Как пояснила РИА Новости представитель управления ГИБДД по Тамбовской области, женщина приехала с двумя детьми в поликлинику и отправилась к врачу, взяв с собой одного из детей.
"Ключи остались в зажигании, а автомобиль стоял на первой скорости. Получается, автомобиль вперед прыгнул. К несчастью, в этот момент там проходила бабулечка. Автомобиль наехал на бабулю, уперся в забор и остановился. Ничего страшного с бабушкой не произошло", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, у пожилой женщины диагностировали ушиб мягких тканей нижних конечностей. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой. Мать ребенка привлекут к административной ответственности.
938143113042
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УМВДВоронежТамбовПроисшествия
Популярные комментарии
А меня больше всего коробит от "иномарок" в заголовках, особенно в стиле "в городе Н-ске иномарка..." а в статье про то, что по вине ведра кого-нибудь ((( Хватит уже делить машины по национальному признаку!!!
28 мая, 15:06
skshome
1700005
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