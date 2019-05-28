Визит Зеленского в Донбасс показал, что он не хочет войны, считает эксперт

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский имеет хорошие шансы мирно урегулировать ситуацию в Донбассе, его визит в регион свидетельствует о том, что он не заинтересован в продолжении войны, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Зеленский накануне в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области.

"Я думаю, что у Зеленского есть хорошие шансы достигнуть мирного урегулирования на востоке, но это будет очень сложный путь, который должен предусматривать много элементов – как договоренности с Россией, так и внутренний консенсус через референдум и серьёзные внешние гарантии реализации этих соглашений",- сказал Бортник во вторник в комментарии РИА Новости.

По его словам, визит Зеленского на Донбасс свидетельствует о том, что президент "не заинтересован в продолжении войны".

При этом Бортник отметил, что с политтехнологической точки зрения поездка на восток Украины ожидаема. "В какой-то мере Зеленский сыграл на патриотический лагерь, в котором он чувствует себя наиболее слабо", - отметил эксперт.

Бортник считает, что визит в Донбасс – это правильный шаг нового президента.