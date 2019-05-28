Визит Зеленского в Донбасс показал, что он не хочет войны, считает эксперт

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Новый президент Украины Владимир Зеленский имеет хорошие шансы мирно урегулировать ситуацию в Донбассе, его визит в регион свидетельствует о том, что он не заинтересован в продолжении войны, считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Зеленский накануне в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
"Я думаю, что у Зеленского есть хорошие шансы достигнуть мирного урегулирования на востоке, но это будет очень сложный путь, который должен предусматривать много элементов – как договоренности с Россией, так и внутренний консенсус через референдум и серьёзные внешние гарантии реализации этих соглашений",- сказал Бортник во вторник в комментарии РИА Новости.
Вчера, 08:43Мнение: Зеленский "подступается" к Донбассу, пытаясь понять, что делатьВладимир Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Украины. Складывается впечатление, что он еще сам не решил, каким образом будет действовать, считает политолог Евгений Бень. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.
По его словам, визит Зеленского на Донбасс свидетельствует о том, что президент "не заинтересован в продолжении войны".
При этом Бортник отметил, что с политтехнологической точки зрения поездка на восток Украины ожидаема. "В какой-то мере Зеленский сыграл на патриотический лагерь, в котором он чувствует себя наиболее слабо", - отметил эксперт.
Бортник считает, что визит в Донбасс – это правильный шаг нового президента.
Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоялась 20 мая. Выступая в парламенте, он заявил, что распускает Верховную раду Украины и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
27 мая, 11:21"КомпАс". Политолог рассказал, в чем феномен ЗеленскогоСитуация на Украине уникальна для постсоветского пространства и непредсказуема, приход к власти Владимира Зеленского было невозможно представить еще шесть лет назад, отметил в эфире радио Sputnik замдиректора Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов.