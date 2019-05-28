В Иркутске самолет экстренно сел из-за поломки

ИРКУТСК, 28 мая – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенка в Москву, совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска из-за отказа высотомера, сообщил РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
"Пассажирский Boing авиакомпании "Северный ветер" совершил посадку в Иркутске из-за поломки высотомера. Он выполнял рейс из Благовещенска в Москву. На борту 149 пассажиров. Посадка прошла благополучно", - сказал собеседник агентства.
По его словам, самолет экстренно приземлился в 15:30 местного времени (10:30 мск). Пассажиры находятся на борту. Решение о том, полетят они в Москву резервным бортом или будут ждать, когда устранят поломку, пока не принято.
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