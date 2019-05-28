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РИА Новости

Шесть пострадавших в ДТП в Приморье направили на амбулаторное лечение

Вчера, 12:05
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© Фото : страница vl_gazeta в InstagramПоследствия ДТП с участием автобуса В Приморье. 28 мая 2019
Последствия ДТП с участием автобуса В Приморье. 28 мая 2019
© Фото : страница vl_gazeta в Instagram
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье направлены на амбулаторное лечение, сообщает региональное УМВД РФ.
"По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 человек (в том числе водитель автобуса) получили травмы различной степени тяжести Пострадавшие доставлены в медучреждения города Уссурийска, 6 из них направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.
По данным администрации, все, кроме водителя, в автобусе были гражданами КНР. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.
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