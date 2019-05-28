Шесть пострадавших в ДТП в Приморье направили на амбулаторное лечение

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Шесть пострадавших в ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье направлены на амбулаторное лечение, сообщает региональное УМВД РФ.

"По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 человек (в том числе водитель автобуса) получили травмы различной степени тяжести Пострадавшие доставлены в медучреждения города Уссурийска, 6 из них направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.