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РИА Новости

Крымский винодел поддержал преференции российским винам в госучреждениях

Вчера, 11:57
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© Фото : Максим ГрозновПродукция завода "Массандра" в Крыму
Продукция завода Массандра в Крыму
© Фото : Максим Грознов
Продукция завода "Массандра" в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Запрет на госзакупки учреждениями РФ импортных вин является правильным для продвижения на рынке качественных вин российского производства и развития отечественного виноделия, сказал РИА Новости владелец винзавода "Инкерман", винодел Валерий Захарьин.
Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства. В документе, опубликованном на сайте госоргана, отмечается, что ограничения на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вводятся для вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Они не распространяются на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.
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"Я против запрета ввоза импортного вина на российский рынок, но я "за" лоббизм и преференции российским винам (в случае закупок государственными учреждениями). Госучреждения – база существования государства, и они должны заботиться о продвижении местного продукта. Однако я против ура-патриотизма в стиле – давайте пить что угодно только потому, что оно русское", - сказал Захарьин.
Винодел отметил, что на российском рынке уже достаточно предприятий, производящих качественное вино, не уступающее и даже превосходящее по качеству зарубежные аналоги. Он добавил, что во всем мире при продвижении винодельческой продукции предприятия пользуются преференциями и господдержкой стран-производителей.
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Захарьин в апреле стал новым владельцем винзавода "Инкерман", совхоза "Качинский+" и крупного производства в селе Угловое – агрофирмы "Черноморец". До этого винзавод принадлежал международному винодельческому холдингу со штаб-квартирой в Стокгольме Inkerman International AB. Захарьин также производит вино на собственной винодельне.
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