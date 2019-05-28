Крымский винодел поддержал преференции российским винам в госучреждениях

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости. Запрет на госзакупки учреждениями РФ импортных вин является правильным для продвижения на рынке качественных вин российского производства и развития отечественного виноделия, сказал РИА Новости владелец винзавода "Инкерман", винодел Валерий Захарьин.

Ранее сообщалось, что правительство РФ ограничило госзакупки отдельных видов продукции виноделия иностранного производства. В документе, опубликованном на сайте госоргана, отмечается, что ограничения на допуск к закупкам для государственных и муниципальных нужд вводятся для вин, игристых вин, ликёрных и фруктовых (плодовых) вин. Они не распространяются на импортные вина, обращающиеся на рынке и реализуемые коммерческими организациями торговли и общественного питания, уточняется в сообщении.

"Я против запрета ввоза импортного вина на российский рынок, но я "за" лоббизм и преференции российским винам (в случае закупок государственными учреждениями). Госучреждения – база существования государства, и они должны заботиться о продвижении местного продукта. Однако я против ура-патриотизма в стиле – давайте пить что угодно только потому, что оно русское", - сказал Захарьин.

Винодел отметил, что на российском рынке уже достаточно предприятий, производящих качественное вино, не уступающее и даже превосходящее по качеству зарубежные аналоги. Он добавил, что во всем мире при продвижении винодельческой продукции предприятия пользуются преференциями и господдержкой стран-производителей.