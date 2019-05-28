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РИА Новости

В Костромской области пропали двое детей

Вчера, 11:52
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ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Десятилетний мальчик и девятилетняя девочка ушли вечером в понедельник гулять в Костромской области и не вернулись, сообщает региональное управление СК РФ.
"Следственными органами проводится доследственная проверка по факту безвестного отсутствия девочки и мальчика в возрасте 9 и 10 лет, которые в вечернее время 27 мая 2019 года ушли на прогулку в городе Шарье и домой не вернулись", - говорится в сообщении.
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