В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Статус Керченского пролива не обсуждается, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет вопросы "правовой неопределенности" и "спекуляций России".

"Керченский пролив — это исключительно российские территориальные воды. Это Россия. <...> Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация. Но сам Керченский пролив — это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России", — прокомментировал Аксенов.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что инициатива киевских властей может повлечь демонтаж всей сложившейся системы правового регулирования в Азовско-Черноморском бассейне.

В крымском правительстве идею Киева назвали провокацией, а член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил сомнения, что Запад пойдет навстречу Украине в этом вопросе.

"Во-первых, это вряд ли получится в виду того, что конфликтовать с Россией сейчас не является целью многих сопредельных с нами стран, а во-вторых, просто потому, что это чревато не только дипломатическим, но и военным ответом", — пояснил он РИА Новости.

Статус пролива

Международно-правовой статус Азовского моря определен договором 2004 года между Москвой и Киевом. Согласно документу, море отнесено к категории внутренних вод России и Украины.

Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода иностранных военных кораблей без согласия стран, к которым относятся воды.