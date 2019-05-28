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РИА Новости

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Вчера, 11:51
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Керченский пролив. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая — РИА Новости. Статус Керченского пролива не обсуждается, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет вопросы "правовой неопределенности" и "спекуляций России".

"Керченский пролив — это исключительно российские территориальные воды. Это Россия. <...> Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация. Но сам Керченский пролив — это полностью Российская Федерация: и берега Российской Федерации, и пролив принадлежит России", — прокомментировал Аксенов.

В свою очередь, руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов считает, что инициатива киевских властей может повлечь демонтаж всей сложившейся системы правового регулирования в Азовско-Черноморском бассейне.
Сотрудники береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ в Керченском проливе
Вчера, 09:01
"Преемственность" власти: Киев может дестабилизировать ситуацию близ КрымаРоссийские пограничники предупреждают, что Украина может пойти на новую провокацию в Керченском проливе. Интересно, новое руководство незалежной в курсе, чем закончилась предыдущая попытка?
В крымском правительстве идею Киева назвали провокацией, а член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько выразил сомнения, что Запад пойдет навстречу Украине в этом вопросе.
"Во-первых, это вряд ли получится в виду того, что конфликтовать с Россией сейчас не является целью многих сопредельных с нами стран, а во-вторых, просто потому, что это чревато не только дипломатическим, но и военным ответом", — пояснил он РИА Новости.

Статус пролива

Международно-правовой статус Азовского моря определен договором 2004 года между Москвой и Киевом. Согласно документу, море отнесено к категории внутренних вод России и Украины.
Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Статус внутренних вод исключает возможность захода иностранных военных кораблей без согласия стран, к которым относятся воды.
МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.
Крымский мост через Керченский пролив
Вчера, 11:03
Киев хочет новый статус для Керченского пролива. Старый надоелУкраинский МИД решил вывести керченский пролив на международный уровень. Очевидно, его нынешний внутренний статус для незалежной мелковат.
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Сергей Аксенов (политик)КрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
После выхода Украины из соглашений по Азовскому морю, уже и статус Азовского моря не обсуждается. Оно Российское, по умолчанию.
28 мая, 12:44
wwornrod
16140005
У незалэжной не было нет и никогда не будет суверенитета, потому они и живут по указке из-за лужи.Цэ перемога))
28 мая, 13:36
SPSergey Petroff
7960005
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