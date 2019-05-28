Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа

СУХУМ, 28 мая - РИА Новости. Парламент Абхазии перенес президентские выборы на 25 августа, сообщил во вторник журналистам депутат Лаша Ашуба.

"Решение уже прошло... Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос", - сказал Ашуба.

На заседании сессии присутствовали 30 депутатов.

С предложением перенести выборы с 21 июля на 25 августа выступил президент республики Рауль Хаджимба "исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране".

Оппозиция в Абхазии потребовала перенести выборы президента на осень из-за госпитализации своего кандидата на пост главы государства, депутата Аслана Бжании. Оппозиция утверждает, что ее лидер был отравлен. Генпрокуратура республики проводит доследственную проверку по факту болезни депутата. При этом спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что официальное заключение врачей исключает факт отравления Бжании.