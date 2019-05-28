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РИА Новости

Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа

Вчера, 11:51
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© Sputnik / Перейти в фотобанкВыборы в Абхазии
Выборы в Абхазии
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Выборы в Абхазии. Архивное фото
СУХУМ, 28 мая - РИА Новости. Парламент Абхазии перенес президентские выборы на 25 августа, сообщил во вторник журналистам депутат Лаша Ашуба.
"Решение уже прошло... Большинством голосов, 25 голосов уже приняли перенос", - сказал Ашуба.
На заседании сессии присутствовали 30 депутатов.
С предложением перенести выборы с 21 июля на 25 августа выступил президент республики Рауль Хаджимба "исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране".
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Оппозиция в Абхазии потребовала перенести выборы президента на осень из-за госпитализации своего кандидата на пост главы государства, депутата Аслана Бжании. Оппозиция утверждает, что ее лидер был отравлен. Генпрокуратура республики проводит доследственную проверку по факту болезни депутата. При этом спикер парламента Валерий Кварчия сообщил, что официальное заключение врачей исключает факт отравления Бжании.
Ранее парламент отказался переносить выборы на 23 ноября. В ответ оппозиция объявила бессрочные акции протеста не только в Сухуме, но и по всей стране. Глава государства и представители оппозиции договорились перенести выборы на 25 августа. После этого протесты завершились.
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