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РИА Новости

Депутат Рады призвал Гройсмана покаяться вместо отчета о проделанной работе

Вчера, 11:50
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CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Владимир Гройсман
Владимир Гройсман
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины /
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что отчета от правительства премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о проделанной работе не будет, потому что "не о чем отчитываться", а сам премьер может только "выйти и покаяться".
Ранее Гройсман заявил, что подает заявление об отставке. Согласно закону, оно должно быть рассмотрено Верховной радой в течение десяти дней. Отставку премьера принимает Рада, что влечет за собой отставку всего кабинета министров. Правительство, чью отставку принял парламент, продолжает выполнять свои обязанности до начала работы нового кабмина.
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"Я думаю, что отчета никакого правительства как такового, быть не может априори, потому что не о чем отчитываться. Единственное - может выйти и покаяться Гройсман, который угрожал научить, как управлять страной, и довел страну до нищеты, довел страну до "тарифного геноцида", - сказал Нимченко во вторник в эфире телеканала "112. Украина".
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную раду и призвал кабмин освободить места для новых поколений. Кроме того, он призвал депутатов уволить глав Службы безопасности, Генпрокуратуры и министерства обороны.
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Ранее глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что кабмин находится в состоянии "преступного бездействия" и не решает безотлагательные государственные задачи, а занят лишь личными экономическими и политическими проектами. По словам политика, в отчете правительства за 2018 год, размещенном на сайте ведомства, не обозначены проблемы падения промышленного производства, рекордное снижение поступления иностранных инвестиций, и многие другие, актуальные и крайне болезненные для страны вопросы. Также в отчете нет путей решения этих вопросов.
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