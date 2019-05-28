Приморские власти окажут помощь в лечении попавших в ДТП китайских туристов

"Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь, остальные привезены в больницу для освидетельствования, осмотра различных мелких травм, оказания первой медпомощи. Туда выехала туркомпания "Диалог народов", которая готова разместить и заниматься туристами. Мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим в оказании медицинских услуг", - сказал Кожемяко, чьи словак приводит администрация края.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.

По данным администрации, кроме водителя, все находившиеся в автобусе - граждане КНР. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.