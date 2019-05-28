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РИА Новости

Приморские власти окажут помощь в лечении попавших в ДТП китайских туристов

Вчера, 11:47
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкНовый временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии представления администрации Приморья. 28 сентября 2018
Новый временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко во время церемонии представления администрации Приморья. 28 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Власти Приморья окажут необходимую помощь в части лечения китайских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом, сообщил глава региона Олег Кожемяко.
"Шестеро пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в больницу, им оказывается необходимая помощь, остальные привезены в больницу для освидетельствования, осмотра различных мелких травм, оказания первой медпомощи. Туда выехала туркомпания "Диалог народов", которая готова разместить и заниматься туристами. Мы окажем всю необходимую помощь пострадавшим в оказании медицинских услуг", - сказал Кожемяко, чьи словак приводит администрация края.
Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.
По данным администрации, кроме водителя, все находившиеся в автобусе - граждане КНР. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.
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