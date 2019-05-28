В Саратовской области задержали подростка, напавшего на школьницу

САРАТОВ, 28 мая - РИА Новости. Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в нападении с ледорубом на ученицу школы в городе Вольске Саратовской области, сообщили РИА Новости в областном министерстве образования.
По предварительным данным источника РИА Новости, во вторник 15-летний ученик школы сначала бросил под дверь учебного класса бутылку с зажигательной смесью, а затем ударил по голове 12-летней ученицу, предположительно, ледорубом. Девочка в больнице. Насколько тяжелые травмы она получила, пока неясно.
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"Подозреваемый в преступлении мальчик найден, с ним работают правоохранительные органы. Все обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются", - сказал представитель министерства.
По его словам, инцидент произошел в средней школе №4 в поселке Большевик города Вольска.
За последние два года в разных регионах России произошел целый ряд инцидентов в школах, когда подростки с оружием бросались на других детей или учителей. Самое громкое преступление случилось в керченском колледже в октябре прошлого года, где студент Владислав Росляков убил 21 человека, ранил еще больше 50 и затем покончил с собой.
После этого, как заявлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, по всей стране усилили охрану школ и других мест массового пребывания людей. Однако он же признавал, что это не смогло предотвратить новые ЧП, в том числе недавнюю попытку захвата заложников школьником в Татарстане.
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