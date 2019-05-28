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РИА Новости

В Новосибирске хирург уволится после скандальных твитов дочери-студентки

Вчера, 11:37
53387
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением одной из больниц Новосибирска решил уволиться из-за скандала, вызванного провокационными прошлогодними публикациями его дочери в твиттере, сообщает интернет-издание ngs.ru.
По данным местных СМИ, девушка — студентка медицинского вуза — нецензурно высказывалась о пациентах и врачах больницы, где проходила практику, а также своем опыте работы. Так, по ее словам, ничего не может быть "хуже, чем практика в гнойной хирургии".
Ее отец рассказал журналистам, что провел с дочерью беседу, добавив, что ее могут отчислить из вуза.
"Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще", — заявил он.
Сразу после скандала девушка удалила свой аккаунт в социальной сети.
Позднее в региональном Минздраве сообщили, что руководство Каргатской районной больницы делает все возможное для того, чтобы заведующий хирургическим отделением не увольнялся.
"Это (высказывания дочери. - Прим. ред.) ни в коей мере не влияет на его профессиональную деятельность", - сказала замглавы ведомства Елена Аксенова.
По ее словам, проблема с высказываниями девушки носит, скорее, этический характер; вопрос об отчислении из медуниверситета пока не обсуждается.
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НовосибирскОбщество
Популярные комментарии
Их что учиться на врачей направляют по приговору суда? Нет! Вы учитесь на врачей и будьте готовы видеть и гнойное отделение и убирать за больными! Бестолковое интернет-поколение.....
28 мая, 12:31
Арсений Понфиленко
4710006
Непонятно, почему уволился. Он после этого твита стал хуже оперировать? Может, вообще не умел?... Или решил сам себя наказать за свою дочь? А может, она сказала то, о чем он всю жизнь думал, но не решался себе признаться?
28 мая, 11:52
Адам Ваксель
11310123
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