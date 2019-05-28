В Новосибирске хирург уволится после скандальных твитов дочери-студентки

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Заведующий хирургическим отделением одной из больниц Новосибирска решил уволиться из-за скандала, вызванного провокационными прошлогодними публикациями его дочери в твиттере, Заведующий хирургическим отделением одной из больниц Новосибирска решил уволиться из-за скандала, вызванного провокационными прошлогодними публикациями его дочери в твиттере, сообщает интернет-издание ngs.ru.

По данным местных СМИ, девушка — студентка медицинского вуза — нецензурно высказывалась о пациентах и врачах больницы, где проходила практику, а также своем опыте работы. Так, по ее словам, ничего не может быть "хуже, чем практика в гнойной хирургии".

Ее отец рассказал журналистам, что провел с дочерью беседу, добавив, что ее могут отчислить из вуза.

"Население настроено очень негативно не только к ней, а к врачам вообще", — заявил он.

Сразу после скандала девушка удалила свой аккаунт в социальной сети.

Позднее в региональном Минздраве сообщили, что руководство Каргатской районной больницы делает все возможное для того, чтобы заведующий хирургическим отделением не увольнялся.

"Это (высказывания дочери. - Прим. ред.) ни в коей мере не влияет на его профессиональную деятельность", - сказала замглавы ведомства Елена Аксенова.