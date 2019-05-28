РЖД впервые показали картинки возможного интерьера нового плацкарта

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. РЖД впервые показали в открытом доступе картинки возможного интерьера новейшего плацкарта: полки с полностью закрываемыми шторами, также есть перегородки, которые полностью задвигаются, как двери-купе, передаёт корреспондент РИА Новости.

Перевозки пассажиров в поездах в дальнем следовании осуществляет "Федеральная пассажирская компания" (ФПК). Ей принадлежит весь парк вагонов купе и плацкарт. Всего ФПК заказала у группы "Трансмашхолдинг" до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купе и плацкартов.

© Материалы с выставки РЖД Вариант новейшего плацкарта ФПК 1 из 3 Вариант новейшего плацкарта ФПК © Материалы с выставки РЖД © Материалы с выставки РЖД Вариант новейшего плацкарта ФПК 2 из 3 Вариант новейшего плацкарта ФПК © Материалы с выставки РЖД © Материалы с выставки РЖД Вариант новейшего плацкарта ФПК 3 из 3 Вариант новейшего плацкарта ФПК © Материалы с выставки РЖД 1 из 3 Вариант новейшего плацкарта ФПК © Материалы с выставки РЖД 2 из 3 Вариант новейшего плацкарта ФПК © Материалы с выставки РЖД 3 из 3 Вариант новейшего плацкарта ФПК © Материалы с выставки РЖД

Во вторник в Государственной Думе проходит день РЖД. Компания представила выставку, на которой, в частности размещены электронные материалы. В них, как заметил корреспондент РИА Новости, впервые показаны возможные варианты модификации интерьера нового плацкартного вагона.

Полки на картинках сделаны в бежевых и синих тонах. Полки, где четыре места, судя по картинкам, можно полностью закрыть перегородкой. Также можно закрыть и боковые полки. То есть пассажиры получают своё уютное индивидуальное пространство.

Для того, чтобы забраться на верхнюю полку предусмотрены аккуратные лестницы.