Россия за три года планирует запустить 56 гражданских спутников

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Роскосмос" в 2019-2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщается в документах, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

С начала этого года Россия уже вывела на орбиту три гражданских космических аппарата - пилотируемый корабль "Союз МС-12", грузовой "Прогресс МС-11" и навигационный спутник "Глонасс-М".

В пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ отмечается, что "федеральной космической программой России на 2016–2025 годы и федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы" на период 2019–2021 годов предусмотрены запуски" 56 спутников.

В 2019 году планируется вывести на орбиту 19 космических аппаратов: четыре корабля "Союз", три "Прогресса", шесть спутников "Глонасс", астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ", метеорологический "Метеор", телекоммуникационный "Экспресс", два связных "Гонца-М" и метеорологический "Электро-Л".

В 2020 году намечается запуск 17 спутников: многоцелевого лабораторного модуля "Наука", двух "Союзов", пяти "Прогрессов", природно-ресурсного "Ресурса-П", метеорологического спутника "Арктика-М", "Метеора", "Гонца", марсианского посадочного аппарата "ЭкзоМарс" и четырех "Глонассов".