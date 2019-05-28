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РИА Новости

Россия за три года планирует запустить 56 гражданских спутников

Вчера, 11:35
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Роскосмос"
Логотип корпорации Роскосмос
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Логотип корпорации "Роскосмос". Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Роскосмос" в 2019-2021 годах планирует запустить 56 спутников в рамках федеральной космической программы и федеральной целевой программы ГЛОНАСС, сообщается в документах, опубликованных на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
С начала этого года Россия уже вывела на орбиту три гражданских космических аппарата - пилотируемый корабль "Союз МС-12", грузовой "Прогресс МС-11" и навигационный спутник "Глонасс-М".
В пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ отмечается, что "федеральной космической программой России на 2016–2025 годы и федеральной целевой программой "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы" на период 2019–2021 годов предусмотрены запуски" 56 спутников.
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В 2019 году планируется вывести на орбиту 19 космических аппаратов: четыре корабля "Союз", три "Прогресса", шесть спутников "Глонасс", астрофизическую обсерваторию "Спектр-РГ", метеорологический "Метеор", телекоммуникационный "Экспресс", два связных "Гонца-М" и метеорологический "Электро-Л".
В 2020 году намечается запуск 17 спутников: многоцелевого лабораторного модуля "Наука", двух "Союзов", пяти "Прогрессов", природно-ресурсного "Ресурса-П", метеорологического спутника "Арктика-М", "Метеора", "Гонца", марсианского посадочного аппарата "ЭкзоМарс" и четырех "Глонассов".
В 2021 году предполагается отправить в космос 20 аппаратов: "Ресурс-П", два "Союза", по три "Прогресса" и "Гонца-М", "Метеор", лунный посадочный аппарат "Луна-Глоб", радиолокационные спутники дистанционного зондирования Земли "Обзор-Р" и "Кондор-ФКА", "Электро-Л", "Экспресс- АМУ" и пять "Глонассов".
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