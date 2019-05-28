В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом

САРАТОВ, 27 мая — РИА Новости. В городе Вольске Саратовской области 15-летний подросток, по предварительным данным, пришел в школу с ледорубом и напал на ученицу. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, перед нападением подросток бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью. Двенадцатилетняя девочка получила удар по голове, ей потребовалась госпитализация.

Стоп-кадр видеообращения ученика школы №4 города Вольска, записанного перед нападением Стоп-кадр видеообращения ученика школы №4 города Вольска, записанного перед нападением

Нападавшего задержали, сообщил РИА Новости представитель областного Министерства образования. Он добавил, что инцидент произошел в школе № 4 поселка Большевик в Вольске.

Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что мальчик состоял на учете у психиатра с диагнозом "поведенческие расстройства личности", он чувствовал себя недооцененным и плохо учился.

По данным областного Минздрава, пострадавшая находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. В Вольск отправилась бригада санитарной авиации из областной детской клинической больницы. Позже стало известно, что девочку прооперировали, ее состояние удовлетворительное. Затем ее перевезли в Саратов.

Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".

Продолжаются следственные действия, дома у подозреваемого идет обыск. Назначены экспертизы.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении подростка под стражу. Этот вопрос суд рассмотрит завтра.

За последние два года в российских школах произошел целый ряд нападений подростков с оружием на других детей или учителей. Самым громким стало преступление в Керчи в октябре прошлого года — студент Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже, убил 21 человека и ранил больше 50, а затем покончил с собой.