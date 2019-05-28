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РИА Новости

В саратовской школе подросток ударил девочку ледорубом

Вчера, 11:28
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САРАТОВ, 27 мая — РИА Новости. В городе Вольске Саратовской области 15-летний подросток, по предварительным данным, пришел в школу с ледорубом и напал на ученицу. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, перед нападением подросток бросил под дверь класса бутылку с зажигательной смесью. Двенадцатилетняя девочка получила удар по голове, ей потребовалась госпитализация.
Стоп-кадр видеообращения ученика школы №4 города Вольска, записанного перед нападением
Стоп-кадр видеообращения ученика школы №4 города Вольска, записанного перед нападением
Стоп-кадр видеообращения ученика школы №4 города Вольска, записанного перед нападением
Нападавшего задержали, сообщил РИА Новости представитель областного Министерства образования. Он добавил, что инцидент произошел в школе № 4 поселка Большевик в Вольске.
Источник РИА Новости в экстренных службах рассказал, что мальчик состоял на учете у психиатра с диагнозом "поведенческие расстройства личности", он чувствовал себя недооцененным и плохо учился.
По данным областного Минздрава, пострадавшая находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. В Вольск отправилась бригада санитарной авиации из областной детской клинической больницы. Позже стало известно, что девочку прооперировали, ее состояние удовлетворительное. Затем ее перевезли в Саратов.
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"Успел крикнуть "Убивают!" Как школьники нападают на своих учителей
Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом".
Продолжаются следственные действия, дома у подозреваемого идет обыск. Назначены экспертизы.
Следствие намерено ходатайствовать о заключении подростка под стражу. Этот вопрос суд рассмотрит завтра.
За последние два года в российских школах произошел целый ряд нападений подростков с оружием на других детей или учителей. Самым громким стало преступление в Керчи в октябре прошлого года — студент Владислав Росляков устроил стрельбу в политехническом колледже, убил 21 человека и ранил больше 50, а затем покончил с собой.
Как заявлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, после этого по всей стране усилили охрану школ и других мест массового пребывания людей. Однако, признавал он, это не смогло предотвратить новые ЧП, в том числе недавнюю попытку школьника захватить заложников в Татарстане.
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СаратовПроисшествия
Популярные комментарии
И все-таки школьникам нужна ОРГАНИЗАЦИЯ. Или они сами организуют себя, кто как может. Отменили воспитание (школа оказывает услуги), поддались на пропаганду "свободы" в школе. А это дети. Вот и выходит то, что выходит.
28 мая, 12:06
elya.velichutina
147100011
что вы за народ такой, который понимает только палку и хождение строем?))) что с вами не так?
28 мая, 12:47
Alex Saturn
32210779
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