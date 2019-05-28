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РИА Новости

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов
Временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Ранее местные СМИ опубликовали слова губернатора, сказанные им на конкурсе стартапов "Бизнес Баттл": "Когда вы, или ваша жена, или еще кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема. И вы туда не можете попасть, потому что вы недоплатили налоги".
По словам губернатора, эта публикация "жуткий пример выдергивания из контекста". "Мне кажется, они злонамеренно это делают. Цитаты неверные", — сказал Алиханов.
Он пояснил, что во время конкурса один из предпринимателей в строительной сфере рассказал, что ни он, ни его друзья не оформляют трудовые отношения с работниками и, соответственно, не платят налогов. Алиханов на это предложил бизнесмену и его коллегам перейти на легальные методы работы.
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Далее я сказал, обращаясь к конкретному предпринимателю, — обращаю на это внимание, потому что моя фраза вырвана из контекста, — когда я говорил "ваш", я не обращался к обществу. Дальше я сказал: "Вы же понимаете, что вы грабите всех нас? Вы грабите общество тем, что вы не платите".

Антон Алиханов
Дальше он заявил, что каких-то "абстрактных государственных денег" у властей нет, инфраструктура, в том числе и детские сады, строятся на средства налогоплательщиков.
"Я ему сказал: "Вот вы налогов не платите, а потом, например, ваша жена ко мне обратится и скажет: "А вот, Антон Андреевич, я не могу попасть в садик, там очередь". <…> Вы обманули государство, но государство — это не чиновники. Это народ. Вы обманули тех, кто честно платит налоги", — резюмировал Алиханов.
В региональном правительстве также отметили, что журналисты совершенно исказили суть высказывания главы региона: бизнесмен говорил о том, что платить зарплаты в конвертах выгоднее, в ответ на что Алиханов напомнил, что это нарушение действующего законодательства.
Из налоговых поступлений финансируется и строительство социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, добавил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.
"Поэтому если в городе не хватает мест в детских садах, то причина этого во многом в недобросовестной выплате налоговых отчислений. В свою очередь областное правительство активно занимается строительством детских садов и школ, уже в следующем учебном году свои двери для детей откроет новая школа и детские сады", — рассказал он.
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Антон АлихановКалининградская областьОбщество
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