Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.

Ранее местные СМИ опубликовали слова губернатора, сказанные им на конкурсе стартапов "Бизнес Баттл": "Когда вы, или ваша жена, или еще кто-то не сможет попасть в детский сад по очереди, это не моя проблема, это ваша проблема. И вы туда не можете попасть, потому что вы недоплатили налоги".

По словам губернатора, эта публикация "жуткий пример выдергивания из контекста". "Мне кажется, они злонамеренно это делают. Цитаты неверные", — сказал Алиханов.

Он пояснил, что во время конкурса один из предпринимателей в строительной сфере рассказал, что ни он, ни его друзья не оформляют трудовые отношения с работниками и, соответственно, не платят налогов. Алиханов на это предложил бизнесмену и его коллегам перейти на легальные методы работы.

Далее я сказал, обращаясь к конкретному предпринимателю, — обращаю на это внимание, потому что моя фраза вырвана из контекста, — когда я говорил "ваш", я не обращался к обществу. Дальше я сказал: "Вы же понимаете, что вы грабите всех нас? Вы грабите общество тем, что вы не платите". Антон Алиханов

Дальше он заявил, что каких-то "абстрактных государственных денег" у властей нет, инфраструктура, в том числе и детские сады, строятся на средства налогоплательщиков.

"Я ему сказал: "Вот вы налогов не платите, а потом, например, ваша жена ко мне обратится и скажет: "А вот, Антон Андреевич, я не могу попасть в садик, там очередь". <…> Вы обманули государство, но государство — это не чиновники. Это народ. Вы обманули тех, кто честно платит налоги", — резюмировал Алиханов.

В региональном правительстве также отметили, что журналисты совершенно исказили суть высказывания главы региона: бизнесмен говорил о том, что платить зарплаты в конвертах выгоднее, в ответ на что Алиханов напомнил, что это нарушение действующего законодательства.

Из налоговых поступлений финансируется и строительство социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, добавил руководитель пресс-службы правительства Дмитрий Лысков.