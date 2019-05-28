МИД Китая оценил слова основателя Huawei, выступившего против мер к Apple

ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя слова основателя Huawei о том, что он будет выступать против ответных мер правительства Китая в отношении компании Apple, заявил, что для каждого человека мир велик настолько, насколько велико его сердце.

Ранее основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.

"Мы обратили внимание на эти сообщения. Несколько дней назад я уже говорил, что неважно, говорим мы об отдельных людях или отдельных компаниях, для каждого мир велик настолько, насколько велико его сердце", - заявил на брифинге Лу Кан.

В своем комментарии агентству Bloomberg , отвечая на вопрос о возможности недопуска Apple на китайский рынок в ответ на действия США, Жэнь Чжэнфэй назвал компанию Apple "своим учителем" и заявил, что никогда "не выступит против своего учителя".