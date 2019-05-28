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РИА Новости

МИД Китая оценил слова основателя Huawei, выступившего против мер к Apple

Вчера, 11:26
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип компании Huawei. Архивное фото
ПЕКИН, 28 мая – РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя слова основателя Huawei о том, что он будет выступать против ответных мер правительства Китая в отношении компании Apple, заявил, что для каждого человека мир велик настолько, насколько велико его сердце.
Ранее основатель китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил, что не одобряет возможных ответных мер Китая в отношении американской компании Apple и будет первым, кто выступит против её недопуска на китайский рынок.
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"Мы обратили внимание на эти сообщения. Несколько дней назад я уже говорил, что неважно, говорим мы об отдельных людях или отдельных компаниях, для каждого мир велик настолько, насколько велико его сердце", - заявил на брифинге Лу Кан.
В своем комментарии агентству Bloomberg, отвечая на вопрос о возможности недопуска Apple на китайский рынок в ответ на действия США, Жэнь Чжэнфэй назвал компанию Apple "своим учителем" и заявил, что никогда "не выступит против своего учителя".
Министерство торговли США в середине мая внесло телекоммуникационного гиганта Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Huawei также находится в списке компаний, которым запрещено вести дела с американским бизнесом без соответствующих лицензий. Google уже приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг за исключением тех, которые являются общедоступными по открытой лицензии.
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Мнение: Huawei своей позицией по Apple "подает знак другим" Основатель Huawei выступил против ответных мер Китая в отношении Apple. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik поделился мнением о причинах сдержанного отношения Жень Чжэнфэя к американским конкурентам.
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Лу КанGoogleAppleПекинКитайСШАЭкономика
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