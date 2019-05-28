Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Приморье туристов из КНР

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с автобусом в Приморье туристы из КНР получили переломы, ушибы внутренних органов и черепно-мозговые травмы, сообщил РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

"У пострадавших - ушибы сильной степени внутренних органов, переломы, черепно-мозговая травма. Это предварительно", - сказал собеседник.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.