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РИА Новости

В Киеве задержали мужчину с гранатой

Вчера, 11:20
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КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Полицейские задержали в Киеве мужчину, который нес в сумке "в качестве сувенира" гранату, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в рамках операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители остановили для проверки "подозрительного" прохожего.
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"Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней. Изъятые предметы направили на проведение экспертного исследования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчину задержали, им оказался уроженец Одессы, которого ранее уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков. Мужчина рассказал полицейским, что хранил гранату в качестве сувенира.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанному грозит до семи лет лишения свободы.
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