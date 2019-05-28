В Киеве задержали мужчину с гранатой

КИЕВ, 28 мая - РИА Новости. Полицейские задержали в Киеве мужчину, который нес в сумке "в качестве сувенира" гранату, сообщила во вторник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, в рамках операции "Оружие и взрывчатка" правоохранители остановили для проверки "подозрительного" прохожего.
"Во время поверхностного осмотра в сумке молодого человека правоохранители обнаружили гранату Ф-1 и запал к ней. Изъятые предметы направили на проведение экспертного исследования", - говорится в сообщении.
Как отмечается, мужчину задержали, им оказался уроженец Одессы, которого ранее уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков. Мужчина рассказал полицейским, что хранил гранату в качестве сувенира.
Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанному грозит до семи лет лишения свободы.