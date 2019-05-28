Космические аварии за девять лет обошлись России в 35 миллиардов рублей

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ущерб от аварий в российской ракетно-космической отрасли в 2010-2018 годы превысил 35 миллиардов рублей, а непокрытые убытки - свыше 10 миллиардов, говорится в документации к проекту постановления правительства.

"В указанный период произошло 11 аварийных пусков космической техники. Ущерб России составил более 35 миллиардов рублей (что почти в 13 раз превышает затраты на страхование). При этом за счет инструмента страхования было возмещено почти 20 миллиардов рублей (что более чем в семь раз превышает затраты на страхование)", - говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В то же время в этот период произошел ряд аварийных пусков космической техники, которые не были застрахованы. "Следствием данных аварий стали убытки госкорпорации "Роскосмос" в размере более 10,5 миллиардов рублей, источники возмещения которых не установлены", - говорится в документе.

Только одна авария ракеты "Протон-М" с тремя спутниками "Глонасс-М" в 2013 году привела к убытку в 5 миллиардов рублей. "Запуск не был застрахован, источники финансирования убытка не определены до настоящего времени", - говорится в тексте.