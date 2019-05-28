Врач осмотрит китайских туристов после ДТП в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Всех туристов из опрокинувшегося в Приморье автобуса осмотрят врачи, здоровых отвезут в гостиницу, где обеспечат питанием, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска.

"Автобус подняли. Всех туристов отвезли на муниципальном автобусе в больницу для обследования. После того как врачи всех без исключения осмотрят, тех, кто будет признан здоровым, отправят в гостиницу. Для них зарезервировали номера за счет бюджета муниципального образования. Их обеспечат питанием до приезда компании, которая отвечала за перевозку", - сказал собеседник агентства.

По его словам, автобус шел из Китая через Уссурийск транзитом в направлении Владивостока. "Дорога на месте сухая, прямая, поворота нет, тормозного пути тоже не видно. В автобусе были все граждане КНР, кроме водителя", - добавил представитель администрации.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.