Врач осмотрит китайских туристов после ДТП в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Всех туристов из опрокинувшегося в Приморье автобуса осмотрят врачи, здоровых отвезут в гостиницу, где обеспечат питанием, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска.
"Автобус подняли. Всех туристов отвезли на муниципальном автобусе в больницу для обследования. После того как врачи всех без исключения осмотрят, тех, кто будет признан здоровым, отправят в гостиницу. Для них зарезервировали номера за счет бюджета муниципального образования. Их обеспечат питанием до приезда компании, которая отвечала за перевозку", - сказал собеседник агентства.
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🔴28.05.19🔴 🚨 ДТП! Рейсовый автобус с китайцами ушел в кювет. Два человека погибли. Ул. Владивостокское шоссе, дамба ➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖ 📸 Благодарим подписчика за информацию ➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖🔹➖ #dps_ussk #дпсконтроль #дтп #новости #происшествие #приморскийкрай #уссурийск
По его словам, автобус шел из Китая через Уссурийск транзитом в направлении Владивостока. "Дорога на месте сухая, прямая, поворота нет, тормозного пути тоже не видно. В автобусе были все граждане КНР, кроме водителя", - добавил представитель администрации.
Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.
Всего в автобусе находилось 45 человек. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.