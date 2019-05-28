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РИА Новости

Врач осмотрит китайских туристов после ДТП в Приморье

Вчера, 11:15
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© Фото : ГИБДД РФПассажирский автобус перевернулся в Приморье
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
© Фото : ГИБДД РФ
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая – РИА Новости. Всех туристов из опрокинувшегося в Приморье автобуса осмотрят врачи, здоровых отвезут в гостиницу, где обеспечат питанием, сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска.
"Автобус подняли. Всех туристов отвезли на муниципальном автобусе в больницу для обследования. После того как врачи всех без исключения осмотрят, тех, кто будет признан здоровым, отправят в гостиницу. Для них зарезервировали номера за счет бюджета муниципального образования. Их обеспечат питанием до приезда компании, которая отвечала за перевозку", - сказал собеседник агентства.
По его словам, автобус шел из Китая через Уссурийск транзитом в направлении Владивостока. "Дорога на месте сухая, прямая, поворота нет, тормозного пути тоже не видно. В автобусе были все граждане КНР, кроме водителя", - добавил представитель администрации.
Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы, шестеро в тяжелом состоянии.
Всего в автобусе находилось 45 человек. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки.
Пассажирский автобус перевернулся в Приморье
Вчера, 11:09
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ДТП с автобусом в ПриморьеКитайПриморский крайПроисшествия
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