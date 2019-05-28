Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом в Приморье

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Ространснадзор проведёт проверку предприятия-перевозчика в связи с аварией автобуса с китайскими туристами в Приморье, говорится в сообщении надзорного веломства.

"По предварительным данным, 28 мая на 655 км автодороги Уссурийск - Владивосток автобус с китайскими туристами съехал с проезжей части и опрокинулся в кювет, в результате чего погибло двое человек, за медицинской помощью обратились 11 человек, число нуждающихся в стационарной и амбулаторной помощи уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте аварии работают сотрудники Ространснадзора, в настоящее время установлено, что перевозчик имеет лицензию.

"По факту ДТП Ространснадзором будет проведена проверка предприятия-перевозчика "Автоколонна 1887" г. Владивостока", - сообщает ведомство.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы.