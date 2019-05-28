Некоторых пострадавших в ДТП в Приморье могут выписать во вторник

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Некоторых пострадавших в ДТП c автобусом с туристами из КНР в Приморье могут отпустить из больницы во вторник, после оказания помощи, сообщил РИА Новости представитель Уссурийской городской больницы.

"Среди пострадавших есть тяжелые, их достаточно. Но есть и те, кого, возможно, отпустят сегодня", - сказал собеседник.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что в Приморье при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы. Всего в автобусе находилось 45 человек. Инцидент произошел на 665-м километре трассы Хабаровск-Владивосток.