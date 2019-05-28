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РИА Новости

"Черная звезда": коллекция одежды Тимати и "Армии России"

Вчера, 14:26
3809
Сеть магазинов "Армия России" и бренд рэпера Тимати Black Star представили совместную коллекцию одежды в стиле милитари. Модные комбинезоны, толстовки и шорты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Новая коллекция получила название "Черная звезда".

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
1 из 12

Новая коллекция получила название "Черная звезда".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Презентация линейки одежды проходила в Национальном центре управления обороны России.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
2 из 12

Презентация линейки одежды проходила в Национальном центре управления обороны России.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

"Еще год назад, проезжая мимо этой крепости, я и подумать не мог, что смогу презентовать здесь совместную коллекцию", — признался Тимати перед показом.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
3 из 12

"Еще год назад, проезжая мимо этой крепости, я и подумать не мог, что смогу презентовать здесь совместную коллекцию", — признался Тимати перед показом.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В коллекции есть толстовки, брюки, оверсайз-худи, комбинезоны, рубашки, куртки, платья, шорты и головные уборы.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
4 из 12

В коллекции есть толстовки, брюки, оверсайз-худи, комбинезоны, рубашки, куртки, платья, шорты и головные уборы.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Вся одежда выполнена в цветах военной формы: хаки, песчаном камуфляже и черном.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
5 из 12

Вся одежда выполнена в цветах военной формы: хаки, песчаном камуфляже и черном.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Министр обороны Сергей Шойгу, пришедший на презентацию, получил от Тимати фирменную армейскую куртку, созданную по особому дизайну.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и рэп-исполнитель Тимати (слева направо) на премьерном показе новой коллекции одежды
6 из 12

Министр обороны Сергей Шойгу, пришедший на презентацию, получил от Тимати фирменную армейскую куртку, созданную по особому дизайну.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Владелец компании Black Star Wear рэпер Тимати на премьерном показе новой коллекции одежды.

Рэп-исполнитель Тимати, владелец компании Black Star Wear, на премьерном показе новой коллекции одежды
7 из 12

Владелец компании Black Star Wear рэпер Тимати на премьерном показе новой коллекции одежды.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

По словам Тимати, коллекция получилась высокотехнологичной, все вещи сшиты из водостойкого материала.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
8 из 12

По словам Тимати, коллекция получилась высокотехнологичной, все вещи сшиты из водостойкого материала.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Надевая такую одежду, человек демонстрирует патриотизм и поддержку армии, считают создатели коллекции.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
9 из 12

Надевая такую одежду, человек демонстрирует патриотизм и поддержку армии, считают создатели коллекции.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Девушка на показе коллекции одежды "Черная звезда".

Девушка на премьерном показе новой коллекции одежды в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной в Москве
10 из 12

Девушка на показе коллекции одежды "Черная звезда".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Линейку одежды готовили более полугода.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
11 из 12

Линейку одежды готовили более полугода.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Полный ассортимент коллекции появится в военторгах и бутиках Black Star в ближайшее время.

Модель демонстрирует одежду из новой коллекции компании Black Star Wear совместно с сетью магазинов Армия России
12 из 12

Полный ассортимент коллекции появится в военторгах и бутиках Black Star в ближайшее время.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
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Тимати (Тимур Юнусов)ВоенторгФото
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