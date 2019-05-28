"Черная звезда": коллекция одежды Тимати и "Армии России"

Новая коллекция получила название "Черная звезда".
Новая коллекция получила название "Черная звезда".
Презентация линейки одежды проходила в Национальном центре управления обороны России.
Презентация линейки одежды проходила в Национальном центре управления обороны России.
"Еще год назад, проезжая мимо этой крепости, я и подумать не мог, что смогу презентовать здесь совместную коллекцию", — признался Тимати перед показом.
"Еще год назад, проезжая мимо этой крепости, я и подумать не мог, что смогу презентовать здесь совместную коллекцию", — признался Тимати перед показом.
В коллекции есть толстовки, брюки, оверсайз-худи, комбинезоны, рубашки, куртки, платья, шорты и головные уборы.
В коллекции есть толстовки, брюки, оверсайз-худи, комбинезоны, рубашки, куртки, платья, шорты и головные уборы.
Вся одежда выполнена в цветах военной формы: хаки, песчаном камуфляже и черном.
Вся одежда выполнена в цветах военной формы: хаки, песчаном камуфляже и черном.
Министр обороны Сергей Шойгу, пришедший на презентацию, получил от Тимати фирменную армейскую куртку, созданную по особому дизайну.
Министр обороны Сергей Шойгу, пришедший на презентацию, получил от Тимати фирменную армейскую куртку, созданную по особому дизайну.
Владелец компании Black Star Wear рэпер Тимати на премьерном показе новой коллекции одежды.
Владелец компании Black Star Wear рэпер Тимати на премьерном показе новой коллекции одежды.
По словам Тимати, коллекция получилась высокотехнологичной, все вещи сшиты из водостойкого материала.
По словам Тимати, коллекция получилась высокотехнологичной, все вещи сшиты из водостойкого материала.
Надевая такую одежду, человек демонстрирует патриотизм и поддержку армии, считают создатели коллекции.
Надевая такую одежду, человек демонстрирует патриотизм и поддержку армии, считают создатели коллекции.
Девушка на показе коллекции одежды "Черная звезда".
Девушка на показе коллекции одежды "Черная звезда".
Линейку одежды готовили более полугода.
Полный ассортимент коллекции появится в военторгах и бутиках Black Star в ближайшее время.
Полный ассортимент коллекции появится в военторгах и бутиках Black Star в ближайшее время.