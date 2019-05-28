ЕР просит Минтруд пересмотреть законодательство о выплатах детских пособий

Как пояснила координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, ежемесячная выплата на ребенка назначается на один год, а по истечении этого срока родители вправе подать новое заявление о назначении выплат и должны представить сведения о размерах доходов за предыдущий год. Ежемесячные выплаты на детей, по словам Окуневой, попадают в перечень источников дохода, и родителям отказывают по причине их "якобы высокого дохода". Она напомнила, что в Челябинской области уже два десятка семей столкнулись с такой проблемой.