ЕР просит Минтруд пересмотреть законодательство о выплатах детских пособий

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. "Единая Россия" просит Минтруд пересмотреть законодательство о выплатах детских пособий, по которому семьи лишаются полагающейся им ежегодной выплаты из-за полученной ранее матпомощи, сообщает пресс-служба партии.
Как пояснила координатор партпроекта ЕР "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, ежемесячная выплата на ребенка назначается на один год, а по истечении этого срока родители вправе подать новое заявление о назначении выплат и должны представить сведения о размерах доходов за предыдущий год. Ежемесячные выплаты на детей, по словам Окуневой, попадают в перечень источников дохода, и родителям отказывают по причине их "якобы высокого дохода". Она напомнила, что в Челябинской области уже два десятка семей столкнулись с такой проблемой.
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"Ситуация, подобная челябинской, является чрезвычайной в рамках той государственной политики по поддержке семьи и материнства, которая сегодня реализуется в стране. Обращения о схожих случаях поступили также в адрес "Единой России". Поэтому я обратилась в Минтруд с просьбой пересмотреть законодательство и при расчете дохода семьи не учитывать суммы единовременной материальной помощи из бюджета", - приводит пресс-служба ЕР слова Окуневой.