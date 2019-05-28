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РИА Новости

В мэрии Красноярска заявили, что не имеют отношения к антивандальной клумбе

Вчера, 10:53
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КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Красноярские коммунальщики опровергают информацию о высадке ими цветов на клумбы c антивандальными сетками, сообщили РИА Новости в департаменте городского хозяйства мэрии.
Ранее в паблике "Я живу в Красноярске" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотография и информация о том, что в микрорайоне Взлетка возле офиса одной из строительных компаний тюльпаны "посадили за решетку". На фотографии цветы высажены на газоне и укрыты сеткой со всех сторон. Некоторые СМИ сообщили, что таким образом коммунальщики города защищают цветы от вандалов.
"Городские службы не практикуют такой метод. Это частный сквер", - сказал собеседник агентства.
В ведомстве добавили, что сквер построила частная строительная компания. Она же и следит за посадками.
Получить комментарии в строительной компании "Сибиряк", офис которой расположен рядом со сквером, РИА Новости пока не удалось.
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КрасноярскОбщество
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