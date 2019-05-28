В мэрии Красноярска заявили, что не имеют отношения к антивандальной клумбе

КРАСНОЯРСК, 28 мая — РИА Новости. Красноярские коммунальщики опровергают информацию о высадке ими цветов на клумбы c антивандальными сетками, сообщили РИА Новости в департаменте городского хозяйства мэрии.

Ранее в паблике "Я живу в Красноярске" в социальной сети "ВКонтакте" появились фотография и информация о том, что в микрорайоне Взлетка возле офиса одной из строительных компаний тюльпаны "посадили за решетку". На фотографии цветы высажены на газоне и укрыты сеткой со всех сторон. Некоторые СМИ сообщили, что таким образом коммунальщики города защищают цветы от вандалов.

"Городские службы не практикуют такой метод. Это частный сквер", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве добавили, что сквер построила частная строительная компания. Она же и следит за посадками.