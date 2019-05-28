Силовики усилили обстрелы после визита Зеленского, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов после визита президента Украины Владимира Зеленского в Донбасс, сообщили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Накануне Зеленский в качестве главы государства впервые посетил позиции вооруженных сил на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
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"Преступное военное командование, пытаясь выслужиться перед новым верховным главнокомандующим, прибывшим в зону ООС, усилило интенсивность обстрелов населенных пунктов республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что утром украинские силовики из минометов обстреляли запад Донецка, повреждения получили восемь домов.
"Призываем мировое сообщество заставить украинское командование прекратить геноцид мирного населения Донбасса и выполнить обязательства по соблюдению режима прекращения огня", - добавили в Народной милиции республики.