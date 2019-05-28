Шесть пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье в тяжелом состоянии

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Шестеро пострадавших в ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель администрации края.

"Всех пострадавших эвакуировали. Шесть человек в тяжелом состоянии", - сказал собеседник.

Ранее в пресс-службе управления МВД региона РИА Новости сообщили, что при опрокидывании автобуса с китайскими туристами погибли два человека, 19 пострадали. Власти региона уточнили, что погибшие - граждане КНР, водитель жив, ему, по предварительной информации, стало плохо за рулем. Все пострадавшие госпитализированы.