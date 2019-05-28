Приморские власти помогут в отправке тел погибших в ДТП туристов на родину

"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на въезде в Уссурийск, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину. На месте происшествия в настоящее время работают МЧС, скорая помощь, представители администрации края и мэрии города. Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах – им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, чьи слова приводит администрация края.