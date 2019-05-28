Приморские власти помогут в отправке тел погибших в ДТП туристов на родину

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Власти Приморья помогут в отправке на родину тел китайских туристов, погибших в ДТП с автобусом.
Ранее власти Приморья сообщили, что два человека - китайские туристы - погибли и 13 пострадали при опрокидывании автобуса в Уссурийске.
"Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии на въезде в Уссурийск, а также генеральному консулу КНР во Владивостоке Янь Вэньбину. На месте происшествия в настоящее время работают МЧС, скорая помощь, представители администрации края и мэрии города. Приняты меры по размещению всех пострадавших в больницах – им оказывается необходимая медицинская помощь, а также в гостиницах. Будет организована помощь в скорейшей отправке тел погибших на родину", - сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, чьи слова приводит администрация края.
Всего в автобусе находилось 45 человек. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки. Власти Приморья сообщили, что водителю стало плохо за рулем.