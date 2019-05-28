Всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье госпитализировали

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая - РИА Новости. Девятнадцать человек получили травмы в ДТП с автобусом с китайскими туристами в Приморье, все они госпитализированы, сообщает региональное УМВД РФ.

Ранее власти Приморья сообщили, что два человека - китайские туристы - погибли и 13 пострадали при опрокидывании автобуса в Уссурийске.

В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

Что делать в случае ДТП В России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.

"По неустановленным причинам водитель совершил съезд с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием. По предварительной информации, в результате автопроисшествия двое пассажиров погибли, 19 получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении.

Всего в автобусе находилось 45 человек. Перевозку осуществляла туристическая компания "Диалог народов", которая является туроператором и уполномоченной компанией по работе с китайскими туристскими группами. В турфирме сообщили, что водитель - россиянин, у него большой стаж работы, он проходил перед рейсом все необходимые проверки. Власти приморья сообщили, что водителю стало плохо за рулем.