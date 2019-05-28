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РИА Новости
Новое оружие России

Гендиректор предприятия-разработчика "Авангарда" получил "Героя Труда"

Вчера, 10:33
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© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск новейшей ракеты "Авангард"
Запуск новейшей ракеты Авангард
© Министерство обороны РФ
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Запуск новейшей ракеты "Авангард". Архивное фото
РЕУТОВ (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Гендиректор подмосковного предприятия НПО машиностроения Александр Леонов награжден медалью "Героя Труда", передает корреспондент РИА Новости.
Леонов появился с медалью "Героя Труда" на Молодежной конференции научно-технической конференции по аэрокосмическим технологиям в ДК "Мир" в Реутове.
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Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") является разработчиком гиперзвукового боевого блока "Авангард".
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Новое оружие РоссииАвангардАлександр ЛеоновРоссияНПО МашиностроенияБезопасность
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