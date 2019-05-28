Гендиректор предприятия-разработчика "Авангарда" получил "Героя Труда"

РЕУТОВ (Московская обл.), 28 мая - РИА Новости. Гендиректор подмосковного предприятия НПО машиностроения Александр Леонов награжден медалью "Героя Труда", передает корреспондент РИА Новости.
Леонов появился с медалью "Героя Труда" на Молодежной конференции научно-технической конференции по аэрокосмическим технологиям в ДК "Мир" в Реутове.
22 февраля, 19:55Путин заявил об отсутствии аналогов российских вооружений
НПО машиностроения (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") является разработчиком гиперзвукового боевого блока "Авангард".