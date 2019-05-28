Депутат рассказал о состоянии пострадавшего главреда "Родины" в Ставрополе

ПЯТИГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Пострадавший в результате нападения главный редактор газеты "Родина" Николай Бондаренко в Ставрополе чувствует себя бодро и провел заседание редколлегии прямо в больнице, сообщил РИА Новости член фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой.

Человек с ножом в понедельник напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, четверо пострадали, главред издания Николай Бондаренко госпитализирован. Нападавший был задержан, им оказался, по словам депутата краевой думы Виктора Лозового, психически больной автор статьи о Сталине, которую в газете отказались публиковать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение. Во вторник СК возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц.

"Мы его поддержали, у нас юбилейная газета к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, провели заседание редколлегии с 8.30 до 9.30. Я материалы забрал, сейчас газету будут готовить. Он бодрый, веселый, но у него сильный отек. Я думаю, что в пятницу уже выпишут", - сказал Лозовой.

В понедельник депутат сообщил РИА Новости, что у Бондаренко была сильно порезана щека, рану пришлось зашивать.

Как уточнили РИА Новости в минздраве Ставропольского края, состояние главреда удовлетворительное. "Жизни ничего не угрожает, решения о выписке пока нет", - сказал собеседник агентства.