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РИА Новости

Депутат рассказал о состоянии пострадавшего главреда "Родины" в Ставрополе

Вчера, 10:33
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ПЯТИГОРСК, 28 мая - РИА Новости. Пострадавший в результате нападения главный редактор газеты "Родина" Николай Бондаренко в Ставрополе чувствует себя бодро и провел заседание редколлегии прямо в больнице, сообщил РИА Новости член фракции КПРФ в думе Ставропольского края Виктор Лозовой.
Человек с ножом в понедельник напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, четверо пострадали, главред издания Николай Бондаренко госпитализирован. Нападавший был задержан, им оказался, по словам депутата краевой думы Виктора Лозового, психически больной автор статьи о Сталине, которую в газете отказались публиковать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение. Во вторник СК возбудил дело о покушении на убийство двух или более лиц.
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"Мы его поддержали, у нас юбилейная газета к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина, провели заседание редколлегии с 8.30 до 9.30. Я материалы забрал, сейчас газету будут готовить. Он бодрый, веселый, но у него сильный отек. Я думаю, что в пятницу уже выпишут", - сказал Лозовой.
В понедельник депутат сообщил РИА Новости, что у Бондаренко была сильно порезана щека, рану пришлось зашивать.
Как уточнили РИА Новости в минздраве Ставропольского края, состояние главреда удовлетворительное. "Жизни ничего не угрожает, решения о выписке пока нет", - сказал собеседник агентства.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.
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Николай БондаренкоСледственный комитет РФАлександр ПушкинСтавропольский крайСтавропольОбщество
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