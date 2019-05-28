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РИА Новости

Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

Вчера, 10:27
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© AFP 2019 / Sasa DjordjevicВоеннослужащие армии Сербии
Военнослужащие армии Сербии
© AFP 2019 / Sasa Djordjevic
БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение.
Это произошло после инцидента в Косово: во вторник утром на севере самопровозглашенной республики задержали, по предварительным данным, 13 сербов.

"Подразделения ROSU (спецназ МВД Косово. — Прим. ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица", — сообщил телеканал.

Добавляется, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам косовских властей.
В Белграде подчеркнули, что уже оповестили представителей международного сообщества о происходящем. "Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии", — добавили там.
Накануне Вучич выступил перед парламентом с призывом "прекратить обманывать общественность" и признать потерю Косово. Он также высказался за улучшение отношений с Приштиной.
При этом сербский лидер отметил, что в "ближайшие дни или месяцы" можно ожидать насильственные действия со стороны албанцев.
Президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции после смерти косовского сербского политика Оливера Ивановича. 16 января 2018
Вчера, 10:00
Отпустила ли Сербия Косово? Эксперты прокомментировали заявление ВучичаПрезидент Сербии признал потерю Косово. Действительно ли это так, или Александр Вучич просто маневрирует? Эксперты в эфире радио Sputnik высказали мнение по этому вопросу.

Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.
В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.
В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.
Спустя три года Белград под давлением Брюсселя и для сближения с Евросоюзом был вынужден начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами. Сейчас диалог приостановлен.
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Обсудить 31
Александр ВучичСербияКосовоВ мире
Популярные комментарии
Почитал мнения некоторых сербских военных экспортов - действительно только военная база России в Сербии поможет предотвратить конфликт. Они ни члены НАТО, поэтому это возможно и эта тема обсуждалась и обсуждается. Сейчас это стало ещё более актуально и необходимо.
28 мая, 10:54
Artur
7000003
Специально американцы раскачивают Балканы. Не живётся им спокойно.
28 мая, 10:28
Арсений Понфиленко
6010207
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