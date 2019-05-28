Вучич привел армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косово

БЕЛГРАД, 28 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает национальное телевидение . Президент Сербии Александр Вучич приказал привести Вооруженные силы страны и спецназ МВД в полную боевую готовность, передает

Это произошло после инцидента в Косово: во вторник утром на севере самопровозглашенной республики задержали, по предварительным данным, 13 сербов.

"Подразделения ROSU (спецназ МВД Косово. — Прим. ред.) вторглись на территорию всех четырех сербских муниципалитетов на севере Косово. Задержаны сотрудники косовской полиции сербской национальности и гражданские лица", — сообщил телеканал.

Добавляется, что в муниципалитете Зубин-Поток и северной части Косовска-Митровицы местные жители возводят на улицах баррикады, чтобы препятствовать машинам косовских властей.

В Белграде подчеркнули, что уже оповестили представителей международного сообщества о происходящем. "Если акция Приштины не будет остановлена, нет сомнений, какой днем будет реакция Сербии", — добавили там.

Накануне Вучич выступил перед парламентом с призывом "прекратить обманывать общественность" и признать потерю Косово. Он также высказался за улучшение отношений с Приштиной.

При этом сербский лидер отметил, что в "ближайшие дни или месяцы" можно ожидать насильственные действия со стороны албанцев.

Косово

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО.

В марте 2004-го косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость. Республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других стран.