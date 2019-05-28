Запад не пойдет на изменение статуса Керченского пролива, считает эксперт

"Это попытка решать проблемы чужими руками, то есть в данном случае сама Украина не может ни дипломатическими, ни военными, ни какими-либо иными методами добиваться поставленных перед собой целей, поэтому она пытается привлечь к этому международное сообщество, чтобы оно заставило Россию пойти на уступки. Но, во-первых, это вряд ли получится в виду того, что конфликтовать с Россией сейчас не является целью многих сопредельных с нами стран, а во-вторых, просто потому, что это чревато не только дипломатическим, но и военным ответом", - сказал РИА Новости Безпалько.