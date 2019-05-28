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РИА Новости

Запад не пойдет на изменение статуса Керченского пролива, считает эксперт

Вчера, 10:20
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченский пролив
Керченский пролив
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Керченский пролив
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Статус Азовского моря регулируется соответствующим договором между Россией и Украиной, что относит его к внутренним водам, поэтому любое вмешательство извне будет являться нарушением международного законодательства, Запад вряд ли пойдет на это, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса.
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"Это попытка решать проблемы чужими руками, то есть в данном случае сама Украина не может ни дипломатическими, ни военными, ни какими-либо иными методами добиваться поставленных перед собой целей, поэтому она пытается привлечь к этому международное сообщество, чтобы оно заставило Россию пойти на уступки. Но, во-первых, это вряд ли получится в виду того, что конфликтовать с Россией сейчас не является целью многих сопредельных с нами стран, а во-вторых, просто потому, что это чревато не только дипломатическим, но и военным ответом", - сказал РИА Новости Безпалько.
Он напомнил, что статус Азовского моря регулируется договором об Азовском море между Россией и Украиной, благодаря которому оно является внутренним морем двух стран.
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Международно-правовой статус Азовского моря определен Договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году.
"Насколько я знаю, Украина пока что не выходила из этого договора, она его не аннулировала. В данной ситуации любое международное вмешательство будет являться нарушением международного законодательства. Это возможно, но правота России будет очевидна", - отметил собеседник.
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Безпалько сомневается, что международное сообщество пойдет на это, так как существует и так много точек, где Запад может противостоять России, и вряд ли захочет добавить еще одну, "тем более, что неправота Запада будет очевидна".
Согласно договору между РФ и Украиной Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
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Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.
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Керченский проливРоссияУкраинаВ мире
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