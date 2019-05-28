Глава района в Якутии прокомментировал ситуацию с ранением директора школы

ЯКУТСК, 28 мая – РИА Новости. Случай с ножевым ранением директора школы произошел из-за того, что молодежь чувствует свою безнаказанность, заявил РИА Новости глава Усть-Алданского района Якутии Алексей Федотов.

В Усть-Алданском районе Якутии продолжаются следственные мероприятия по факту ножевого ранения директора Чаранской школы на одной из улиц села Борогонцы. Как выяснилось, между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников ударил мужчину ножом два раза. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания, им оказался 18-летний местный житель. Как отметили в МВД, молодой человек помещен в следственный изолятор.

Глава района рассказал, что по факту преступления были задержаны пятеро молодых людей 2000-2001 годов рождения и один 2003 года рождения. Трое из них на данный момент являются учащимися школ. По мнению Федотова, молодежь совершает преступление из-за того, что чувствует свою безнаказанность.

"Нападение на директора школы с ножом для нашего района – вопиющий случай, вся общественность в шоке. Отмечу, что сегодня статус школы и учителя совершенно утратил свою значимость. Дети перестали реагировать на замечания преподавателей, чувствуя свою безнаказанность", - сказал он.

В настоящее время в районе усилена работа с молодежью и их родителями, отметил Федотов.

"Село Чаран находится в пяти километрах от районного центра. В интересах следствия я не могу рассказать подробности происшествия. Сегодня среди населения бытует много разных версий обстоятельств того вечера. Одно скажу, что детей начальников отраслей, о которых муссировали в соцсетях, среди тех ребят нет. В настоящее время инцидент обсуждается на уровне муниципальной власти, управления образования и глав наслегов (сельских поселений). Усилена воспитательная работа среди молодежи, примем меры и по вопросам ответственного родительства. Права человека не должны перевешивать его обязанности", - сказал Федотов.