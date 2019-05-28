В Крыму назвали позицию Киева по Керченскому проливу провокацией

"Это провокационное предложение и попытка обострить отношения с Россией. Существующая договорно-правовая база между Россией и Украиной от 2003 года по Азовскому морю четко определяет, что Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. С точки зрения международного права никаких вопросов в теме захода иностранных военных судов через Керченский пролив в Азовское море быть не может. Это делается только по разрешению двух сторон. Россия на такие шаги не пойдет", - сказал РИА Новости Мурадов.