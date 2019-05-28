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РИА Новости

В Крыму назвали позицию Киева по Керченскому проливу провокацией

Вчера, 10:16
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости. Стремление киевских властей добиться изменения статуса Керченского пролива является провокационным предложением и попыткой обострить отношения с Россией, заявил вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о намерении Киева добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса. По словам дипломата, это снимет в том числе вопросы правовой неопределенности пролива, а также "вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего".
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"Это провокационное предложение и попытка обострить отношения с Россией. Существующая договорно-правовая база между Россией и Украиной от 2003 года по Азовскому морю четко определяет, что Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. С точки зрения международного права никаких вопросов в теме захода иностранных военных судов через Керченский пролив в Азовское море быть не может. Это делается только по разрешению двух сторон. Россия на такие шаги не пойдет", - сказал РИА Новости Мурадов.
По его словам, "порошенковские кадры", в лице представителей МИДа Украины, готовят очередной "подарок" новоизбранному президенту страны Владимиру Зеленскому в виде попытки обострить отношения с Россией.
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"По сути это новая попытка поставить под вопрос российский статус Крымского полуострова. Попытка обострить отношения с Россией – это последние потуги уходящего порошенковского режима", - сказал Мурадов.
Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, ратифицированным обеими сторонами в 2004 году. Согласно документу, Азовское море отнесено к категории внутренних вод России и Украины. Также в 2012 году было заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
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Статус внутренних вод исключает возможность захода без согласия стран, которым они принадлежат, иностранных военных кораблей.
МИД России неоднократно отмечал, что Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву.
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Керченский проливГеоргий МурадовКрымРоссияУкраинаВ мире
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