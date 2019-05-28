СК возбудил уголовное дело после нападения на редакцию газеты в Ставрополе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи завели дело о покушении на убийство двух или более лиц в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, сообщается на сайте СК РФ.

Человек с ножом в понедельник напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, четверо пострадали, главред издания Николай Бондаренко был госпитализирован. Нападавшим оказался, по словам депутата краевой думы Виктора Лозового, психически больной автор статьи о Сталине, которую в газете отказались публиковать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников газеты "Родина", по признакам преступления... "покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.

Предварительно следователи установили, что в начале мая подозреваемый принес в редакцию "Родины" в Ставрополе статью с просьбой опубликовать ее в газете. Впоследствии, узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных сотрудников, считают в СК. Он 27 мая пришел в редакцию и попытался ножом убить главного редактора и трех сотрудников издания. Журналисты были доставлены в больницу, трое из них отпущены на амбулаторное лечение, главный редактор госпитализирован в стационар. Следствие намерено просить суд об аресте задержанного.