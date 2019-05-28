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РИА Новости

СК возбудил уголовное дело после нападения на редакцию газеты в Ставрополе

Вчера, 10:06
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Следователи завели дело о покушении на убийство двух или более лиц в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, сообщается на сайте СК РФ.
Человек с ножом в понедельник напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе, четверо пострадали, главред издания Николай Бондаренко был госпитализирован. Нападавшим оказался, по словам депутата краевой думы Виктора Лозового, психически больной автор статьи о Сталине, которую в газете отказались публиковать. Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что подозреваемый был ранее судим за разбойное нападение.
Вывеска Ставропольского краевого отделения КПРФ
27 мая, 20:30
В отделении КПРФ в Ставрополе установят видеокамеры после нападения
"Возбуждено уголовное дело в отношении 72-летнего мужчины, напавшего на сотрудников газеты "Родина", по признакам преступления... "покушение на убийство двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Предварительно следователи установили, что в начале мая подозреваемый принес в редакцию "Родины" в Ставрополе статью с просьбой опубликовать ее в газете. Впоследствии, узнав, что его материал не будет напечатан, мужчина решил убить главного редактора и его подчиненных сотрудников, считают в СК. Он 27 мая пришел в редакцию и попытался ножом убить главного редактора и трех сотрудников издания. Журналисты были доставлены в больницу, трое из них отпущены на амбулаторное лечение, главный редактор госпитализирован в стационар. Следствие намерено просить суд об аресте задержанного.
Газета "Родина" издается Ставропольским крайкомом КПРФ, выходит еженедельно с 8 апреля 1994 года.
Редакция газеты Родина в Ставрополе после нападения
27 мая, 18:43
В КПРФ прокомментировали нападение на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе
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