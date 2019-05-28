Силовики обстреляли окраину Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики во вторник обстреляли окраину Донецка, информации о пострадавших не поступало, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня с 05.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины вели массированный обстрел с территории республики на донецком направлении... Обстрел не прекращался более двух часов, выпущено более 40 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Информации о пострадавших не поступало", - сообщил представитель ведомства.

В представительстве ДНР в СЦКК пояснили, что огонь велся по поселкам Шахты-Трудовская и Александровка на окраине Донецка. В результате обстрела повреждения получили семь жилых домов. Кроме того, обстрелу подвергся район Васильевской насосной станции, персонал которой был вынужден скрыться в убежище.