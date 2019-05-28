В Обнинске ищут водителя, который не довез до больницы сбитого им школьника

ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Калужской области разыскивает водителя, который сбил переходившего улицу на зеленый свет 12-летнего мальчика, заявил, что отвезет его сам в больницу, но спустя 40 минут высадил его у школы и скрылся, сообщает управление МВД по региону.

ДТП произошло 23 мая в 17.20 мск в городе Обнинск, в районе дома 45 по проспекту Маркса.

"Неустановленный мужчина, управляя автомашиной (предположительно иностранного производства, бело-серебристого цвета), не предоставил преимущество в движении пешеходу, мальчику 12 лет, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Со слов очевидцев, которые приводит УМВД, водитель заявил окружающим, что сам доставит школьника в больницу, посадил его в машину и "уехал в неизвестном направлении".

"По предварительной информации, водитель передвигался на автомобиле по городу около 40 минут, после чего высадил мальчика в районе школы № 9 г. Обнинска, так и не доставив его в медицинское учреждение. О своем местонахождении ребенок сообщил маме по мобильному телефону", - сообщает полиция.

По ее словам, в больницу школьник приехал с мамой. Его госпитализировали.