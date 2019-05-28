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РИА Новости

В Обнинске ищут водителя, который не довез до больницы сбитого им школьника

Вчера, 09:56
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ВОРОНЕЖ, 28 мая - РИА Новости. Полиция в Калужской области разыскивает водителя, который сбил переходившего улицу на зеленый свет 12-летнего мальчика, заявил, что отвезет его сам в больницу, но спустя 40 минут высадил его у школы и скрылся, сообщает управление МВД по региону.
ДТП произошло 23 мая в 17.20 мск в городе Обнинск, в районе дома 45 по проспекту Маркса.
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"Неустановленный мужчина, управляя автомашиной (предположительно иностранного производства, бело-серебристого цвета), не предоставил преимущество в движении пешеходу, мальчику 12 лет, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Со слов очевидцев, которые приводит УМВД, водитель заявил окружающим, что сам доставит школьника в больницу, посадил его в машину и "уехал в неизвестном направлении".
"По предварительной информации, водитель передвигался на автомобиле по городу около 40 минут, после чего высадил мальчика в районе школы № 9 г. Обнинска, так и не доставив его в медицинское учреждение. О своем местонахождении ребенок сообщил маме по мобильному телефону", - сообщает полиция.
По ее словам, в больницу школьник приехал с мамой. Его госпитализировали.
"В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, личность водителя и его местонахождение", - отмечает УМВД.
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