Силовики за сутки 14 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольных ДНР Горловке и Докучаевске повреждены шесть домов.