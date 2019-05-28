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РИА Новости

Силовики за сутки 14 раз нарушили перемирие, заявили в ДНР

Вчера, 09:50
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ДОНЕЦК, 28 мая - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Накануне в ДНР сообщили о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. В результате обстрелов в подконтрольных ДНР Горловке и Докучаевске повреждены шесть домов.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 143 единицы. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 35 единиц", - добавили в ведомстве.
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11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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