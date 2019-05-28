ФАС в Приамурье возбудила дело из-за рекламы с изображением девушки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Амурской области возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе за баннер, на котором магазин запчастей спецтехники разместил слоган "Даю всем..." и изображение девушки, сообщает пресс-служба управления.

Полностью надпись на щите звучит так: "Даю всем запчасти для спецтехники". Но первая часть фразы набрана иначе, чем продолжение.