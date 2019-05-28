ФАС в Приамурье возбудила дело из-за рекламы с изображением девушки

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 мая - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Амурской области возбудило дело о нарушении законодательства о рекламе за баннер, на котором магазин запчастей спецтехники разместил слоган "Даю всем..." и изображение девушки, сообщает пресс-служба управления.
Полностью надпись на щите звучит так: "Даю всем запчасти для спецтехники". Но первая часть фразы набрана иначе, чем продолжение.
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"В ходе надзора за соблюдением законодательства РФ о рекламе Амурским УФАС России зафиксирована наружная реклама запчастей для спецтехники непристойного и оскорбительного характера. По данному факту возбуждено дело по признакам нарушения законодательства о рекламе (части 6 статьи 5 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе"", - говорится в информации.