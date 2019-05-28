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РИА Новости
Истории.doc
Подкаст о людях, которые впечатляют, о событиях, которые потрясают, о грустном, удивительном, радостном и трагичном нашего времени.

"Реабилитация.LIVE". Как наркоманы становятся бывшими

Вчера, 11:00
253
Истории.doc
"Реабилитация.LIVE". Как наркоманы становятся бывшими
Вчера, 11:00
Дмитрий, Василий и Дмитрий – наркозависимые с почти 20-летним стажем. Все трое проходили реабилитацию в специальных церковных центрах. Кто-то уже смог преодолеть зависимость и начать жить заново, а кому-то ещё долго придётся бороться со своими демонами. Послушайте их откровенные рассказы о прошлой жизни, срывах и "чистоте".
Весной трое наркозависимых стали участниками проекта "Реабилитация. LIVE" Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви и телеканала "Спас". За два месяца Дмитрий, Василий и Дмитрий пережили полярные состояния: от срывов до поисков работы и встреч с собственными детьми.
Итогом проекта "Реабилитация. LIVE" станет открытие бесплатного реабилитационного центра для наркозависимых. На пожертвования, сделанные во время проекта телезрителями, завершится ремонт в здании реабилитационного центра в Москве – при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Центр откроется летом.
А борьба Дмитрия, Василия и Дмитрия с зависимостью не окончена. Никто из них не знает, что будет дальше, но каждый новый день без наркотиков – это уже победа над зависимостью.
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