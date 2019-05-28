"Реабилитация.LIVE". Как наркоманы становятся бывшими

Весной трое наркозависимых стали участниками проекта "Реабилитация. LIVE" Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви и телеканала "Спас". За два месяца Дмитрий, Василий и Дмитрий пережили полярные состояния: от срывов до поисков работы и встреч с собственными детьми.
Итогом проекта "Реабилитация. LIVE" станет открытие бесплатного реабилитационного центра для наркозависимых. На пожертвования, сделанные во время проекта телезрителями, завершится ремонт в здании реабилитационного центра в Москве – при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках. Центр откроется летом.
А борьба Дмитрия, Василия и Дмитрия с зависимостью не окончена. Никто из них не знает, что будет дальше, но каждый новый день без наркотиков – это уже победа над зависимостью.
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Эпизод подготовила Лина Алексюнайте
Голос эпизода Никита Воронков
Монтаж Андрея Темнова
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