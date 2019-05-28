Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает расширить полномочия органов прокуратуры при возбуждении уголовных дел, говорится в докладе Титова президенту РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.

В докладе отмечается, что практика возбуждения уголовных дел по фактам гражданско-правовых споров до сих пор "не изжита", а 80% обращений в институт уполномоченного по защите прав предпринимателей содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела.

Кроме того, отмечается, что возбуждение уголовных дел в отношении неустановленных лиц из числа руководителей юридического лица (даже в случае, если руководитель всего один), несмотря на формальное соблюдение закона, приводит к нарушению права на их защиту.

В этой связи в докладе предлагается "дополнить УПК РФ нормой, запрещающей возбуждение уголовных дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме между хозяйствующими субъектами и не признанных судом недействительными".

Также Титов считает важным "расширить полномочия органов прокуратуры: предусмотреть утверждение прокурором постановления о возбуждении уголовного дела". Ранее он заявлял, что следователь не должен возбуждать уголовные дела без разрешения прокуратуры. В докладе он также предлагает предусмотреть в УК право прокурора выносить решение о прекращении уголовного дела по результатам рассмотрения обвинительного заключения при наличии оснований для этого.