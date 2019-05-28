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РИА Новости

Титов предложил расширить полномочия прокуратуры

Вчера, 09:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает расширить полномочия органов прокуратуры при возбуждении уголовных дел, говорится в докладе Титова президенту РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.
В докладе отмечается, что практика возбуждения уголовных дел по фактам гражданско-правовых споров до сих пор "не изжита", а 80% обращений в институт уполномоченного по защите прав предпринимателей содержат жалобы на неправомерное возбуждение уголовного дела.
Кроме того, отмечается, что возбуждение уголовных дел в отношении неустановленных лиц из числа руководителей юридического лица (даже в случае, если руководитель всего один), несмотря на формальное соблюдение закона, приводит к нарушению права на их защиту.
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В этой связи в докладе предлагается "дополнить УПК РФ нормой, запрещающей возбуждение уголовных дел по фактам неисполнения или ненадлежащего исполнения гражданско-правовых сделок, совершенных в письменной форме между хозяйствующими субъектами и не признанных судом недействительными".
Также Титов считает важным "расширить полномочия органов прокуратуры: предусмотреть утверждение прокурором постановления о возбуждении уголовного дела". Ранее он заявлял, что следователь не должен возбуждать уголовные дела без разрешения прокуратуры. В докладе он также предлагает предусмотреть в УК право прокурора выносить решение о прекращении уголовного дела по результатам рассмотрения обвинительного заключения при наличии оснований для этого.
Бизнес-омбудсмен также считает необходимым возложить на органы прокуратуры ведение государственного учета преступлений (реестр) с единой системой регистрации. По его мнению, она позволит прослеживать движение по уголовному делу, что существенно повысит прозрачность и контролируемость процесса, послужит снижению коррупционных рисков и предупреждению нарушений.
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