Титов предложил не применять к бизнесу статью УК о преступном сообществе

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает не применять к бизнесу статью УК РФ о преступном сообществе, говорится в докладе Титова президенту РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.

В документе омбудсмен отмечает, что активизировалась практика дополнительного вменения статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" по уголовным делам об экономических преступлениях, когда признаки сообщества обусловлены обычной деятельностью организации.

Это, по его словам, в частности, позволяет преодолеть ограничения на избрание меры пресечения, а также обосновать необходимость продления сроков предварительного следствия. В дальнейшем это приводит к значительному увеличению назначаемых судом сроков наказания, а также к отбыванию предпринимателями наказания в местах лишения свободы, предназначенных для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные).