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РИА Новости

Титов предложил не применять к бизнесу статью УК о преступном сообществе

Вчера, 09:32
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© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает не применять к бизнесу статью УК РФ о преступном сообществе, говорится в докладе Титова президенту РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.
В документе омбудсмен отмечает, что активизировалась практика дополнительного вменения статьи 210 УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)" по уголовным делам об экономических преступлениях, когда признаки сообщества обусловлены обычной деятельностью организации.
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Это, по его словам, в частности, позволяет преодолеть ограничения на избрание меры пресечения, а также обосновать необходимость продления сроков предварительного следствия. В дальнейшем это приводит к значительному увеличению назначаемых судом сроков наказания, а также к отбыванию предпринимателями наказания в местах лишения свободы, предназначенных для лиц, совершивших особо тяжкие преступления (в том числе насильственные).
В этой связи Титов предлагает "исключить применение статьи 210 УК РФ по уголовным делам, возбужденным по факту либо в отношении лиц, подозреваемых в совершении преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности".
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