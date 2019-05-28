В администрации Приморья рассказали подробности аварии с туристами из Китая В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами, два человека погибли. Руководитель пресс-службы администрации Приморского края Екатерина Века в эфире радио Sputnik сообщила, что в настоящее время все люди с места происшествия эвакуированы.