В Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами

ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — РИА Новости. В Приморье перевернулся автобус с туристами из Китая, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
ДТП произошло в Уссурийске. Два человека погибли, 19 получили переломы, ушибы, черепно-мозговые травмы.
Всего в салоне находились 45 человек, детей среди погибших или раненых нет.
"Трех китайцев и русского водителя — всего четыре человека — госпитализировали. Остальных обследовали и отпустили, их здоровью ничего не угрожает. Их повезут в гостиницу. Представитель туркомпании прибыл на место, сейчас они решат, будут ли туристы размещены в гостинице либо будут куда-то перемещены", — сообщил РИА Новости представитель администрации Уссурийска.
По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем. Автобус съехал в кювет и перевернулся, уточнили в МВД. В турфирме "Диалог народов", осуществлявшей перевозку граждан КНР, рассказали, что водитель — россиянин, у него большой стаж работы, перед рейсом он прошел все необходимые проверки.
Участок трассы, где произошла авария, перекрыт.
Вчера, 11:44В администрации Приморья рассказали подробности аварии с туристами из КитаяВ Приморье перевернулся автобус с китайскими туристами, два человека погибли. Руководитель пресс-службы администрации Приморского края Екатерина Века в эфире радио Sputnik сообщила, что в настоящее время все люди с места происшествия эвакуированы.