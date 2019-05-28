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РИА Новости

Американский конгрессмен предложил Кипру "дружить против злобной России"

Вчера, 09:22
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© AFP 2019 / Zack GibsonЧлен палаты представителей США Элиот Энгел
Член палаты представителей США Элиот Энгел
© AFP 2019 / Zack Gibson
АФИНЫ, 28 мая — РИА Новости. Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк) предложил президенту Кипра дружить против "злобных махинаций России", сообщает Кипрское агентство новостей CNA.
Сейчас Энгел находится на Кипре, накануне его принял президент Никос Анастасиадис.
"Учитывая злобные махинации России, мы ищем друзей, которые разделяют те же фундаментальные ценности, что и мы, такие как демократия, и именно в этом и заключается ситуация", — заявил конгрессмен журналистам после этой встречи.
По его мнению, "права на энергию", которыми обладает Кипр, впечатляют: они могут стать новой отправной точкой, отметил Энгел, добавив, что руководство России "не может и не сможет контролировать ситуацию".
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Отношения России с Западом ухудшились в 2014 году из-за ситуации на Украине и вокруг Крыма. Западные страны обвинили Россию во вмешательстве и ввели против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Кроме того, США активно выступают против строительства газопровода "Северный поток — 2", продвигая на европейский рынок свой сжиженный природный газ. Американские сенаторы уже подготовили законопроект о санкциях против компаний, участвующих в прокладке российских морских трубопроводов.
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После встречи с Анастасиадисом Энгел также ответил на вопрос об отмене американского эмбарго на поставки оружия на Кипр. По мнению конгрессмена, сейчас уже не 1970-е и в этой сфере надо найти новый подход.
Журналисты также поинтересовались, как конгресс видит действия Турции в Восточном Средиземноморье и говорил ли Энгел об этом с президентом. На это конгрессмен ответил, что предпочел быть более позитивным и говорил с Анастасиадисом об отношениях между Кипром и США.
"Мы оба согласны с тем, что все идет положительно и что сейчас у нас есть возможность беспрецедентно сблизить отношения между нашими странами. И я хочу сделать, что смогу. Я всегда был сторонником Кипра. Я всегда был в комитете по иностранным делам, и теперь, как его председатель, я хочу сделать все от меня зависящее, чтобы продолжать укреплять отношения между Кипром и США", — подчеркнул он.
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В сообщении пресс-службы правительства Кипра высказывания Энгела о России не упоминаются. Сообщается только, что речь на встрече шла об улучшении отношений Кипра и США, а Энгел высказался в защиту суверенных прав республики.
В последнее время Соединенные Штаты заявляют о намерении укреплять партнерство с Кипром и Грецией. В конгресс уже внесли проект закона о сотрудничестве в области безопасности и энергетики в Восточном Средиземноморье, который пересматривает стратегию США с учетом изменений в этом регионе, включая открытие крупных газовых месторождений и ухудшение отношений Турции как с самим Вашингтоном, так и со всеми его ключевыми региональными партнерами.
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В середине апреля президент Кипра Анастасиадис встретился с одним из авторов законопроекта американского сенатора Роберта Менендеса и поблагодарил его за важный вклад в усилия по решению кипрской проблемы, а также за инициативу отменить эмбарго на поставку оружия Кипру. Президент и сенатор заявили об "историческом поворотном моменте в отношениях Кипра и США".
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