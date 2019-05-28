Модернизированную версию вертолета Ка-52 "Аллигатор" создадут к 2022 году

АРСЕНЬЕВ, 28 мая - РИА Новости. Новая, модернизированная с учётом сирийского опыта, версия ударного вертолёта Ка-52 "Аллигатор" - Ка-52М будет создана к 2022 году, заявил журналистам во вторник в ходе посещения авиационного завода "Прогресс" заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"В настоящее время идёт опытно-конструкторская работа, в результате которой существенно повысятся характеристики вертолёта Ка-52. По плану ОКР должна завершиться в 2022 году", - сказал он.
В свою очередь гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский пояснил журналистам, что модернизированный "Аллигатор" получит новые системы энергоснабжения и обнаружения целей. Кроме того, по итогам применения Ка-52 в сирийской операции Минобороны потребовало повысить защищённость вертолёта.
"Машина "попросила" увеличения дальности применения авиационных средств поражения. Вторая важная задача - унификация авиационных средств поражения с вертолётами семейства Ми", - добавил он.