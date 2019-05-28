ВКС до 2022 года получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

АРСЕНЬЕВ, 28 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы РФ до 2022 года получат еще 30 боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор", заявил журналистам во вторник в ходе посещения предприятия-производителя данных машин - авиационного завода "Прогресс" - заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Сейчас заводом выполняется длительный госконтракт на поставку разведывательно-ударных вертолетов Ка-52. До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе восемь вертолетов до конца текущего года", - сказал он.