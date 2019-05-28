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РИА Новости

Бизнес-омбудсмен предложил легализовать "котокафе" в России

Вчера, 09:15
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПосетители котокафе
Посетители котокафе
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Посетители котокафе . Архивное фото
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает официально разрешить в России так называемые "котокафе" - заведения, где посетители могут перекусить и пообщаться с кошками, при условии что все животные будут привиты и здоровы. Такое предложение содержится в докладе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В докладе приводятся примеры избыточных требований, которые сейчас предъявляются к российскому бизнесу.
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По данным бизнес-омбудсмена, действующие в России санитарные нормы для заведений общепита содержат огромное количество таких устаревших требований, которые остались со времен советской модели контроля "типового предприятия, работающего в сфере питания времен СССР".
В частности, эти правила, не допускают содержания животных в залах для посетителей. Запрет распространяется не только на кошек и собак: по действующим нормам рестораны и кафе не вправе держать даже рыбок в аквариумах и птиц в клетках.
Между тем так называемые "котокафе", где посетители могут заказать перекус и пообщаться с животными, набирает популярность в мире. Несколько таких заведений ранее появлялись и в России, но были закрыты по требованию органов надзора.
Авторы доклада предлагают отменить этот запрет, установив требования к здоровью животных и наличию у них прививок.
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